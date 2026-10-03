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Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an vụ khai thác trái phép 2,3 triệu m³ đất

Thứ Bảy, 12:06, 03/10/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất cho Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh An Giang.

Đối với các cơ sở nhà, đất do 3 doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng và 17 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm.

Cụ thể, có 21 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả, vi phạm khoản 5 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

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Có 7 cơ sở nhà, đất sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, liên kết không đúng chức năng, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, 16 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ nhà, đất; không đăng ký biến động; chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không bàn giao đầy đủ hồ sơ khi chuyển giao.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định 5 khu đất thực hiện dự án khi phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đủ điều kiện theo quy định; trình tự, thủ tục đầu tư chưa bảo đảm; điều chỉnh dự án nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện và áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, 3 khu đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang được sử dụng để khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói khi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản.

Theo Thông báo Kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã khai thác trái phép 2.300.206,22 m³ đất trên diện tích 406.600 m² trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2023.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này vi phạm khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 8 Luật Khoáng sản năm 2010; điểm a khoản 3 Điều 154 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 về “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân qua từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị tổ chức rà soát, lập và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh, nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

 

PV/VOV.VN
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