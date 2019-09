Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng nay (29/9), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam về tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 539 vụ phạm pháp hình sự, giảm 85 vụ so với cùng kỳ năm trước. Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, khám phá 435 vụ phạm pháp hình sự, bắt 182 đối tượng…

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, đã có hàng trăm cán nhân được khen thưởng, 21 gương người tốt, việc tốt vì nhân dân phục vụ được nêu gương.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt…



Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Quảng Nam đã quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm tình hình, triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tướng Tô Lâm cho rằng, giảm 85 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm ngoái đồng nghĩa với việc 85 gia đình không có người đi tù. Nếu trung bình mỗi vụ có 2 đối tượng phạm pháp hình sự thì đã có 190 người không phạm pháp hình sự, không phải chịu cảnh tù tội.



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo, rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành; tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Công an tỉnh Quảng Nam cần làm tốt công tác nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; Chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tín dụng đen...



Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công tác tăng cường công an chính quy về cơ sở là một chủ trương lớn, cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đúng quy định./.