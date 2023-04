Bộ Tư pháp lý giải nguyên nhân xếp hàng rồng rắn xin lý lịch tư pháp ở Hà Nội

Tại họp báo công tác tư pháp quý I tổ chức chiều 19/4, báo chí đặt câu hỏi về nguyên nhân xảy ra tình trạng quá tải trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TP Hà Nội vừa qua, liệu các địa phương khác có xảy ra tình trạng tương tự?

Trả lời báo chí, ông Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) cho biết, sau khi nhận được nhiều phản ánh về việc người dân Hà Nội phải xếp hàng dài từ sáng sớm để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, ngày 21/3, tổ công tác của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia "đóng vai" người dân xuống Sở Tư pháp Hà Nội lấy phiếu xếp hàng, ghi nhận tình hình.

Qua đó xác thực tình trạng báo chí đưa là hoàn toàn đúng. Người dân rất vất vả, có người xếp hàng từ 5 giờ sáng, có người mất 3 ngày vẫn chưa nộp được hồ sơ.

Ông Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thông tin tại cuộc họp báo chiều 19/4.

Khác với Hà Nội, tại các địa phương khác như TPHCM, Nghệ An, số lượng người dân nộp hồ sơ rất đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, do các địa phương này thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xác định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp là việc chung của Sở Tư pháp chứ không phải chỉ riêng của phòng Lý lịch tư pháp. Theo đó, tất cả nhân sự đều tham gia theo nguyên tắc “chưa hết việc thì chưa về”.

“Nhiều tỉnh tình hình rất căng nhưng họ làm rất tốt, người dân không phải chờ đợi như ở Hà Nội. Nguyên nhân sâu xa là do cách tổ chức sắp xếp công việc. Còn nguyên nhân khách quan là thời kỳ đó tăng đột biến do nhu cầu lao động, việc làm sau thời kỳ khủng hoảng do dịch covid-19, dẫn đến việc người dân bị ùn ứ. Hàng trăm người dân xếp hàng, trong khi chỉ có 2 người nhận hồ sơ”, ông Hùng đồng thời cho biết, vấn đề nữa là Hà Nội mắc ngay ở khâu tiếp nhận hồ sơ.

Theo ông Hùng, sau khi Trung tâm lý lịch tư pháp đã yêu cầu Sở Tư pháp Hà Nội huy động nhân lực, đồng bộ các khâu cho – nhận hồ sơ theo 3 phương thức: Trực tiếp, trực tuyến và bưu điện, đến nay đã hết cảnh người dân xếp hàng dài nộp hồ sơ xét lý lịch tư pháp ở Hà Nội.

Xếp hàng làm lý lịch tư pháp tại Hà Nội

Trước đó, như VOV đã đưa tin, đầu tháng 4/2023, rất nhiều người có mặt tại Sở Tư pháp từ 4-5h sáng để chờ lấy số làm thủ tục về lý lịch tư pháp. Trong số những người này, rất nhiều người đã đến đây vài lần nhưng chưa làm được thủ tục, chính vì vậy họ cố gắng đến sớm để lấy phiếu.

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (hiện nay do Sở Tư pháp) cấp có giá trị: Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không; Ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án có thể tái hòa nhập cộng đồng; Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và hoạt động thống kê tư pháp hình sự; Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã…/.