Buôn bán hàng cấm là khí cười, ông chủ Lounge Gas Remix bị tạm giữ

Ngày 5/5, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cùng 12 nhân viên của cơ sở Lounge Gas Remix. Nhóm này bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm" là khí N2O - bóng cười.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó vào rạng sáng 22/4, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix (số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn đang hoạt động đều sử dụng "bóng cười". Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, 1 xe ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Nguyễn Ngọc Thắng, chủ cơ sở Lounge Gas Remix khai nhận thuê địa điểm trên để hoạt động kinh doanh Lounge. Từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí cười trên mạng xã hội, nhập các bình khí loại 2kg với giá khoảng 2,4 triệu đồng một bình. Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay bán cho khách hút.

Dưới sự điều hành của Thắng, các nhân viên bán "bóng cười" cho khách với giá 187.000 đồng/quả, thu lợi khoảng gần 90.000 đồng/quả.

Nguyễn Ngọc Thắng và các đối tượng trong vụ việc.

Nhằm che giấu hành vi, các đối tượng ký hiệu "bóng cười" là "jug" trên hóa đơn, yêu cầu khách thanh toán ngay và thu lại hóa đơn để tiêu hủy. Đồng thời, Thắng chỉ đạo sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền, sau đó rút tiền mặt đưa lại cho mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn cung khí cười cho cơ sở là nhóm đối tượng Chu Văn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện đang bỏ trốn) và Cao Minh Quang (SN 1992, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội); thu giữ thêm 20 bình khí N2O từ đối tượng Quang. Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.