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Cà Mau: Nhóm cán bộ đăng kiểm, quản lý tàu cá lãnh án vì nhận hối lộ

Thứ Hai, 20:36, 20/07/2026
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VOV.VN - Liên quan đến vụ án trong lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá, ngày 20/7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án đối với 6 bị cáo về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Theo phán quyết của HĐXX, mức án cao nhất 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” được áp dụng đối với bị cáo Phạm Đăng Chiến, cựu chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (cũ), đi kèm hình phạt bổ sung 40 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm.

Giữ vai trò đồng phạm nhận hối lộ, Nguyễn Việt Triều, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau, bị tuyên phạt 7 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong 1 năm 6 tháng.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo: Huỳnh Văn Đẳng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá 14 năm tù; Huỳnh Thanh Trung, nguyên chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (cũ) 9 năm tù; và Nguyễn Trường Ơn, cựu đăng kiểm viên 5 năm tù về các tội danh “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

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Phiên tòa xét xử các bị cáo

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Đương, chủ một cơ sở đóng tàu tại xã Sông Đốc, nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2018 đến năm 2023, vì động cơ vụ lợi, các cựu cán bộ gồm Chiến, Triều và Đẳng đã lợi dụng chức vụ để ký cấp hàng loạt giấy tờ thông hành cho tàu cá như: Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và chứng nhận đăng kiểm để nhận hối lộ từ Đỗ Hữu Nhân (một chủ tàu) và Nguyễn Minh Đương với tổng số tiền hơn 2,09 tỷ đồng.

Bị cáo Trung đã lợi dụng nhiệm vụ tại Phòng Tư pháp để làm giả lời chứng thực cho 40 hợp đồng mua bán tàu cá không có thật nhằm nhận từ Đương 37,9 triệu đồng.

Đối với Đỗ Hữu Nhân, do đã chủ động tự thú, cung cấp tài liệu chứng cứ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra trước khi vụ án bị phát hiện, VKSND tỉnh Cà Mau đã quyết định đình chỉ vụ án và không xem xét xử lý hình sự.

 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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