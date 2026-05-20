  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ án

Thứ Tư, 10:31, 20/05/2026
VOV.VN - Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga có đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án lần lượt 20 năm và 15 năm tù.

Sáng 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Tại phiên sơ thẩm, ông Phong nhận 20 năm tù và bà Trần Việt Nga nhận 15 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm.

Hai cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn (án sơ thẩm 12 và 7 năm) cùng 31 người khác cũng được đưa ra xét xử phúc thẩm vì xin giảm nhẹ, hoặc xin được hưởng án treo.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 1/2026, Hội đồng xét xử đánh giá, đối với nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và bị cáo Trần Thị Việt Nga (thời điểm phạm tội là Cục phó Cục An toàn thực phẩm) là người giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò là chủ mưu cầm đầu đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, ngoài lệ phí theo quy định, phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong là 94,8 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga là 12 tỷ 729 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng. Vì vậy, cấp sơ thẩm cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao trong vụ án mới tương xứng với hành vi và vai trò phạm tội của các bị cáo.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Trần Việt Nga Nguyễn Thanh Phong Cục trưởng an toàn thực phẩm Bộ Y tế
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa
VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối 2 trong số 4 luật sư bào chữa.

Hệ thống "mắt thần" của công an phường ở Hà Nội: Trợ thủ đắc lực truy dấu vi phạm
VOV.VN - Công an phường Tây Hồ là một trong những đơn vị đầu tiên ở Hà Nội thí điểm Trung tâm giám sát camera (hay còn gọi là hệ thống "mắt thần") với khoảng 152 camera sử dụng công nghệ để giám sát, xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Trắng đêm truy bắt nhóm thanh thiếu niên mang kiếm Nhật náo loạn đường phố
VOV.VN - Ngày 20/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông vừa khống chế, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 15-20 điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và mang theo kiếm Nhật tự chế "diễu phố" trong đêm.

Khởi tố chủ hộ bán giày dép giả nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng
VOV.VN - Quá trình kiểm tra, Công an TP.HCM thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trị giá hơn 3,37 tỷ đồng.

Bắt nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Tây Ninh sau 5 giờ lẩn trốn
VOV.VN - Sau khoảng 5 giờ truy xét, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ án mạng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

