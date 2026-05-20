Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ án

Sáng 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Tại phiên sơ thẩm, ông Phong nhận 20 năm tù và bà Trần Việt Nga nhận 15 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm.

Hai cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn (án sơ thẩm 12 và 7 năm) cùng 31 người khác cũng được đưa ra xét xử phúc thẩm vì xin giảm nhẹ, hoặc xin được hưởng án treo.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 1/2026, Hội đồng xét xử đánh giá, đối với nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và bị cáo Trần Thị Việt Nga (thời điểm phạm tội là Cục phó Cục An toàn thực phẩm) là người giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò là chủ mưu cầm đầu đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, ngoài lệ phí theo quy định, phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong là 94,8 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga là 12 tỷ 729 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng. Vì vậy, cấp sơ thẩm cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao trong vụ án mới tương xứng với hành vi và vai trò phạm tội của các bị cáo.