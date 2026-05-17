Miu Lê bị khởi tố, công ty quản lý cam kết "không bao che" và xin lỗi khán giả

Chủ Nhật, 06:27, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau diễn biến mới của vụ án, công ty quản lý cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả và đối tác bị ảnh hưởng.

Sau thông tin Lê Ánh Nhật (Miu Lê) bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, công ty quản lý của nữ ca sĩ tiếp tục đưa ra phản hồi.

Theo thông báo từ công ty quản lý, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê).

Trước diễn biến mới của vụ việc, phía công ty quản lý của Miu Lê cho biết công ty giữ quan điểm “thượng tôn pháp luật”, khẳng định tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Lê Ánh Nhật (Miu Lê) bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lê Ánh Nhật (Miu Lê) bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Dù bày tỏ sự đáng tiếc, công ty cho biết vẫn hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Trong giai đoạn hiện tại, công ty khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty cho biết vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện cho Miu Lê giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Phía Miu Lê cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả sau những thông tin liên tiếp liên quan đến vụ việc trong thời gian qua. Theo công ty, sự việc không chỉ gây hoang mang, thất vọng cho công chúng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng.

“Chúng tôi xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này”, phía công ty cho biết trong thông báo.

Như tin đã đưa, khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê), sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan đến nhiều đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

VOV.VN - Liên quan vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Đặc khu Cát Hải, cơ quan công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Miu Lê ca sĩ Miu Lê Miu Lê bị khởi tố Miu Lê bị tạm giam KIM Entertainment tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Công an Hải Phòng vụ việc Miu Lê Lê Ánh Nhật tin tức Miu Lê
