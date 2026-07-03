Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng hàng chục đối tượng bị bắt vì liên quan ma túy

Ngày 3/7, Công an phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ, TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM để khởi tố 39 bị can về các hành vi Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 9 người khác cũng bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có Lê Duy Linh (37 tuổi, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan điều tra xác định Tăng Nhật Tuệ cùng Trần Khánh Duy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người này còn bị điều tra thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có Lê Duy Linh (ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ)

Từ công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng đã phát hiện, khám phá vụ án ma túy phức tạp, xử lý nghiên 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang (27 tuổi) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (31 tuổi) nghi là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Công an phường Chánh Hưng bắt hàng chục bị can mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng Công an thu giữ ma túy các loại gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy phần lớn các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.