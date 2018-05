Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Liên quan đến vụ cựu sinh viên trồng cả vườn cần sa tại nhà riêng, ngày 3/5, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Xuân Hiếu (29 tuổi, trú tại số nhà 17/347 Hùng Vương, quận Hồng Bàng) từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (hiện đang thất nghiệp) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh, đối tượng Đỗ Xuân Hiếu. Thông tin trên tờ Dân trí cho biết, từ cuối năm 2017, qua công tác nắm địa bàn và qua nguồn tin tố giác từ người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện trên địa bàn phường Hùng Vương xuất hiện một địa chỉ có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động phạm tội như: trồng cây cần sa, tổ chức chiết xuất lấy tinh dầu và truyền đạo trái phép. Trong ảnh, vườn cần sa Đỗ Xuân Hiếu trồng tại nhà riêng. Sau khi nhận được thông tin, chỉ huy công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc. Trong ảnh, đối tượng trồng gần 1.000 cây là cần sa. (Ảnh: Dân trí) Đỗ Xuân Hiếu từng theo học tại trường Đại học Bách khoa, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và hiện không có nghề nghiệp ổn định. Trong ảnh, vườn ươm cần sa của Hiếu trong nhà. (Ảnh:Kênh 14) Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát phát hiện, ngôi nhà trên thường xuyên có người lạ ra vào, thậm chí cả người già nhưng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Trong ảnh, hạt giống được đối tượng mua từ nước ngoài về rồi đem ươm. (Ảnh: Dân trí) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng Hiếu không chỉ tổ chức trồng rất nhiều cây nghi là cần sa ngay trong khu vực thuộc địa chỉ trên, tổ chức chiết xuất lấy tinh dầu mà còn cùng bạn gái là Nguyễn Phương M. (chưa rõ nhân thân) tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Trong ảnh, tổ chức chiết xuất cây nghi là cần sa. (Ảnh: Dân trí) Vào lúc 10h20 ngày 2/5, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các tổ công tác của phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các mũi trinh sát của ban chuyên án đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng Hiếu. Theo cơ quan công an, Hiếu thường xuyên sử dụng ma túy và lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để “họp đạo”. Trong ảnh, cơ quan CSĐT đang tiến hành khám xét nhà Hiếu. (Ảnh: Dân trí) Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây nghi là cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này và các đồ vật liên quan đến việc trồng, chiết xuất và sử dụng nhựa cần sa. Trong ảnh đối tượng Hiếu. (Ảnh: Dân trí) Tại cơ quan điều tra, Đỗ Xuân Hiếu khai nhận đã mua hạt cây cần sa, đất, phân bón để trồng cần sa trong vườn cùng một số loại cây khác hòng che mắt cơ quan chức năng. Đối tượng cũng xây dựng một quy trình trồng, thu hoạch và chiết xuất nhựa cần sa ngay tại nhà. Trong ảnh, vườn cần sa của Hiếu. (Ảnh:Báo Giao thông) Hiếu cũng khai nhận thêm, người trực tiếp “truyền đạo” cho Hiếu là Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng). Riêng tài liệu truyền đạo mà lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà Hiếu là của Nguyễn Phương M. (người yêu của Hiếu) gửi nhờ tại nhà Hiếu. Hiện, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trong ảnh, tài liệu liên quan "Hội thánh Đức Chúa Trời" công an thu giữ tại nhà đối tượng Hiếu. (Ảnh: Dân trí)./.

