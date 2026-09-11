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Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do, dân chủ

Thứ Sáu, 19:07, 11/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay (11/9), Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyền (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo điều tra, vào tháng 8/2013, Nguyễn Thị Tuyền đã bị Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” do trong quá trình khiếu kiện đã có hành vi gây rối trật tự tại trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ (cũ), TP Cần Thơ. Đến năm 2020, Tuyền 3 lần chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46ha. Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã xét xử, tuyên phạt Tuyền 18 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

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Công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyền. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi chấp hành án phạt tù, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Tuyền thường xuyên tham gia khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Hà Nội; đáng chú ý, Tuyền đã đăng tải nhiều video clip trên tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen” với nội dung sai sự thật liên quan đến nội dung khiếu kiện, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ. Mặc dù chính quyền địa phương đã tiếp xúc, tuyên truyền, giáo dục nhiều lần nhưng Nguyễn Thị Tuyền không từ bỏ hành vi.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Tuyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an TP Cần Thơ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ngành chức năng xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra.

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Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/9, Công an TP Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1988, thường trú xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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