Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

Đây là lần thứ 4 cơ quan điều tra, Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo nhằm xác định đầy đủ những người bị ảnh hưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang điều tra vụ án Trần Huy Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng 4, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên làm chủ đầu tư.

Trước đó, nhiều khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư minh bạch các thông tin liên quan đến dự án Anh Dũng 4

Quá trình điều tra xác định, Trần Huy Cường, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, đã ký các thỏa thuận bán các lô đất thuộc dự án Anh Dũng 4 cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký kết việc mua bán hoặc hiện đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất liên quan chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và phối hợp làm việc.

Cơ quan điều tra đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về quá trình giao dịch, mua bán, quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người dân, tổ chức có thông tin hoặc thuộc diện cần liên hệ có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng để làm việc.

Ngoài ra, có thể liên hệ các điều tra viên thụ lý vụ án: Điều tra viên Lê Văn Minh: 0978.952.477. Điều tra viên Vũ Xuân Bách: 0935.877.833.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan sớm cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.