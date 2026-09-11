English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

Thứ Sáu, 16:52, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

Đây là lần thứ 4 cơ quan điều tra, Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo nhằm xác định đầy đủ những người bị ảnh hưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang điều tra vụ án Trần Huy Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng 4, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên làm chủ đầu tư.

hai phong truy tim bi hai, ca nhan lien quan vu lua dao tai cong ty thuy nguyen hinh anh 1
Trước đó, nhiều khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư minh bạch các thông tin liên quan đến dự án Anh Dũng 4

Quá trình điều tra xác định, Trần Huy Cường, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, đã ký các thỏa thuận bán các lô đất thuộc dự án Anh Dũng 4 cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký kết việc mua bán hoặc hiện đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất liên quan chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và phối hợp làm việc.

Cơ quan điều tra đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về quá trình giao dịch, mua bán, quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người dân, tổ chức có thông tin hoặc thuộc diện cần liên hệ có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng để làm việc.

Ngoài ra, có thể liên hệ các điều tra viên thụ lý vụ án: Điều tra viên Lê Văn Minh: 0978.952.477. Điều tra viên Vũ Xuân Bách: 0935.877.833.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan sớm cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hải Phòng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan dự án Anh Dũng 4
Công an Hải Phòng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan dự án Anh Dũng 4

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, đồng thời thông báo truy tìm các bị hại và cá nhân, tổ chức có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an Hải Phòng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan dự án Anh Dũng 4

Công an Hải Phòng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan dự án Anh Dũng 4

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, đồng thời thông báo truy tìm các bị hại và cá nhân, tổ chức có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng
Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn, Lê Văn Khải, đối tượng bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn, Lê Văn Khải, đối tượng bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng
Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật