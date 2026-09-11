Tên cướp cầm súng đột nhập vào gia đình hay khoe tài sản trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại phường Thủ Đức, TP.HCM), để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Công an bắt giữ đối tượng cướp tài sản để trả nợ do đầu tư thua lỗ.

Theo cơ quan công an, khoảng 5h30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin vụ một thanh niên dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, rồi khống chế người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

Ngay khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét và bắt Tuấn Anh sau hơn 3 giờ gây án.

Công an cho biết, do thất bại trong đầu tư tiền ảo, Tuấn Anh nợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, thanh niên này đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Qua mạng xã hội, Tuấn Anh phát hiện nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân nên cho rằng gia đình có điều kiện kinh tế, từ đó lựa chọn làm mục tiêu.

Tuấn Anh chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Tối 7/9, Tuấn Anh đến khu vực nhà nạn nhân, đậu xe tại vị trí không có camera và tìm cách tiếp cận theo đường sông nhưng nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi nên rời đi.

Đến tối 8/9, Tuấn Anh tiếp tục đến gần nhà nạn nhân, ẩn nấp chờ thời cơ. Khoảng 0h30’ ngày 9/9, hắn ta leo tường vào nhà, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng tìm tài sản.

Khi bị gia đình phát hiện, Tuấn Anh dùng súng khống chế, uy hiếp, yêu cầu mở két sắt. Gia đình nạn nhân đã nói chuyện, thuyết phục đối tượng.

Lợi dụng lúc Tuấn Anh sơ hở, các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài, thông báo cho cơ quan chức năng. Lúc này, Tuấn Anh đã nổ súng để thoát thân, vụ việc khiến một người trong gia đình bị thương nhẹ.

Công an cho biết, đã thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng rulo và 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải công khai trên mạng xã hội các hình ảnh, thông tin thể hiện tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và thông tin về các thành viên trong gia đình.

Những dữ liệu tưởng chừng đơn giản này có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phân tích để lựa chọn mục tiêu để thực hiện hành vi phạm tội.