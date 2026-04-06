中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Thứ Hai, 15:39, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây chuyên móc nối, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép. Đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Thu Thảo (quê quán tại Tây Ninh), trú tại Malaysia đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian qua, đối tượng Thảo đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội tiếp cận các chủ tàu cá ở Việt Nam đang gặp khó khăn về kinh tế cùng các ngư dân đang thiếu việc làm, muốn có thu nhập cao để tổ chức đưa sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép. Lợi dụng sự nhẹ dạ và áp lực mưu sinh, sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà con ngư dân, đối tượng Thảo đã nói với họ rằng khi khai thác thủy sản tại Malaysia sẽ có thu nhập rất cao; kèm theo đó là những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, hợp thức hóa thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài...

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ làm việc với đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo

Từ đó, Thảo tiến hành “câu móc”, đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài hoặc trốn đi nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài trái phép để khai thác thủy sản, biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài. Với những thủ đoạn tinh vi của Thảo đưa ra, nhiều chủ tàu cá, ngư dân vì cái lợi trước mắt mà đã tin tưởng cải hoán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS), sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép. Khi ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát, bị cưỡng bức lao động, bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ xác định, Thảo là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài. Thảo đứng ra làm đầu mối tiếp nhận, môi giới, tổ chức cho tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy sản trái phép. Đối tượng Thảo bị bắt giữ khi từ Malaysia về Việt Nam để tiếp tục câu móc chủ tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã và đang tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần quyết liệt của Công an TP Cần Thơ trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Hành vi của đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam. Quyết tâm “Không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả đất nước”, Công an TP Cần Thơ đề nghị các chủ tàu và ngư dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ của các đối tượng lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm khai thác IUU. Mọi hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ Công an TP. Cần Thơ khai thác hải sản trái phép vi phạm pháp luật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản
Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều 2/4, Công an phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ) thông tin, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều 2/4, Công an phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ) thông tin, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú
Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ thông tin, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác dân vận khéo, Công an xã Thạnh An phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn ra đầu thú.

Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ thông tin, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác dân vận khéo, Công an xã Thạnh An phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn ra đầu thú.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật