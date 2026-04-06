Cần Thơ triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Theo đó, trong thời gian qua, đối tượng Thảo đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội tiếp cận các chủ tàu cá ở Việt Nam đang gặp khó khăn về kinh tế cùng các ngư dân đang thiếu việc làm, muốn có thu nhập cao để tổ chức đưa sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép. Lợi dụng sự nhẹ dạ và áp lực mưu sinh, sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà con ngư dân, đối tượng Thảo đã nói với họ rằng khi khai thác thủy sản tại Malaysia sẽ có thu nhập rất cao; kèm theo đó là những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, hợp thức hóa thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài...

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ làm việc với đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo

Từ đó, Thảo tiến hành “câu móc”, đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài hoặc trốn đi nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài trái phép để khai thác thủy sản, biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài. Với những thủ đoạn tinh vi của Thảo đưa ra, nhiều chủ tàu cá, ngư dân vì cái lợi trước mắt mà đã tin tưởng cải hoán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS), sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép. Khi ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát, bị cưỡng bức lao động, bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ xác định, Thảo là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài. Thảo đứng ra làm đầu mối tiếp nhận, môi giới, tổ chức cho tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy sản trái phép. Đối tượng Thảo bị bắt giữ khi từ Malaysia về Việt Nam để tiếp tục câu móc chủ tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã và đang tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần quyết liệt của Công an TP Cần Thơ trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Hành vi của đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam. Quyết tâm “Không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả đất nước”, Công an TP Cần Thơ đề nghị các chủ tàu và ngư dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ của các đối tượng lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm khai thác IUU. Mọi hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.