Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Đối tượng Trần Quốc Tuấn (SN 1986) trú tại ấp Bờ Bao, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người”.

Sau khi gây án, Trần Quốc Tuấn đã bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau và không khai báo lưu trú nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn ra đầu thú tại Công an xã Thạnh An- Ảnh Công an Cần Thơ.

Xác định công tác vận động đầu thú là giải pháp vừa hiệu quả, vừa mang tính nhân văn, lực lượng Công an xã Thạnh An đã kiên trì bám sát địa bàn, nắm bắt di biến động của các mối quan hệ liên quan, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước cho gia đình đối tượng Tuấn. Qua sự thuyết phục kiên trì, đối tượng Trần Quốc Tuấn đã nhận thức được sai lầm và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Thạnh An đầu thú vào ngày 25/3/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thạnh An đã tiến hành lập biên bản và hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.