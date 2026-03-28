Cần Thơ: Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Thứ Bảy, 12:35, 28/03/2026
VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ thông tin, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác dân vận khéo, Công an xã Thạnh An phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn ra đầu thú.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn (SN 1986) trú tại ấp Bờ Bao, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người”. 

Sau khi gây án, Trần Quốc Tuấn đã bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau và không khai báo lưu trú nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn ra đầu thú tại Công an xã Thạnh An- Ảnh Công an Cần Thơ.

Xác định công tác vận động đầu thú là giải pháp vừa hiệu quả, vừa mang tính nhân văn, lực lượng Công an xã Thạnh An đã kiên trì bám sát địa bàn, nắm bắt di biến động của các mối quan hệ liên quan, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước cho gia đình đối tượng Tuấn. Qua sự thuyết phục kiên trì, đối tượng Trần Quốc Tuấn đã nhận thức được sai lầm và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Thạnh An đầu thú vào ngày 25/3/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thạnh An đã tiến hành lập biên bản và hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Đình Khiêm ra đầu thú tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Mai đã vận động thành công đối tượng truy nã Vũ Đình Khiêm (sinh năm 1978, thường trú tại 28 phố Linh Quang, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau hơn 9 năm lẩn trốn
VOV.VN - Sau hơn 9 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Việt Hà đã đến đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nam thanh niên ra đầu thú tại Hà Nội sau hơn 1 năm lẩn trốn

VOV.VN - Công an Hà Nội thông tin, Công an phường Bạch Mai vừa vận động thành công đối tượng truy nã Hoàng Trung Hiếu ra đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn để phục vụ công tác điều tra.

