中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh báo lừa đảo, giả mạo cán bộ quân đội và giấy tờ cơ quan Nhà nước

Thứ Ba, 16:11, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo đơn vị để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng dùng thẻ mang tên Phạm Anh Phương (sinh năm 1992), ghi chức danh hậu cần kỹ thuật, cấp bậc Trung úy. Tuy nhiên, hình thức thẻ này không đúng quy chuẩn của Bộ Quốc phòng và văn bản có tên “Giấy xin phép ra vào cơ quan” với nội dung “trao đổi tài liệu đất đai, để phục vụ tăng gia chăn nuôi, trồng trọt” có nhiều lỗi trình bày, kiểu chữ không đồng nhất và con dấu có dấu hiệu bị cắt ghép kỹ thuật số.

canh bao lua dao, gia mao can bo quan doi va giay to co quan nha nuoc hinh anh 1
Thẻ ra vào của người này có dấu hiệu làm giả

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, người này có dấu hiệu tự xưng cán bộ quân đội nhằm môi giới, giao dịch đất đai trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí “làm hồ sơ nhanh”.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà khẳng định, quân đội không tham gia vào các quy trình giao dịch đất đai dân sự hay cấp phép ra vào cơ quan một cách tùy tiện như trên.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc giao dịch dân sự (đất đai, mua bán) thông qua các giấy tờ không chính thống này. Khi có nghi ngờ, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương hoặc công an để kiểm tra thông tin cán bộ.

canh_bao_lua_dao.jpg

Cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng trọ, khách sạn tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 24/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng đã cảnh báo hình thức lừa đảo mới. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website, fanpage giả mạo các khách sạn nhà nghỉ, homestay tại Đà Nẵng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của du khách.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng miền Trung Sơn Trà Ban Chỉ huy Quân sự giả mạo cán bộ quân đội giả mạo giấy tờ cơ quan Nhà nước lừa đảo giả mạo cán bộ lừa đảo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng
Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Tây Hồ (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), do đối tượng Nguyễn Trần Thúy Kiều (sinh năm 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Tây Hồ (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), do đối tượng Nguyễn Trần Thúy Kiều (sinh năm 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"
Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài, sinh năm 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài, sinh năm 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng
Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật