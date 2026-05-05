中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng

Thứ Ba, 10:10, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Tây Hồ (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), do đối tượng Nguyễn Trần Thúy Kiều (sinh năm 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Kiều nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng sử dụng các mối quan hệ quen biết và đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “lo lót”, giải quyết công việc nhanh chóng, thậm chí tự nhận đang công tác trong lực lượng công an để tạo lòng tin. Nhiều người đã tin tưởng giao tiền nhưng bị Kiều chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Kiều còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung xem bói, chỉ tay, lợi dụng tâm lý lo lắng của người xem để đưa ra các thông tin mang tính hù dọa như “đường tài lộc kém”, “sức khỏe không tốt”, “nhà có tang”, “bị dính ngải”… Từ đó, đối tượng gợi ý thực hiện các “lễ cúng giải căn, giải hạn, cầu lộc”, yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi vàng, rồi chiếm đoạt.

lat tay chieu tro lua dao boi toan tam linh tren khong gian mang hinh anh 1
Bà Nguyễn Trần Thúy Kiều tại cơ quan công an.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức “bói toán tâm linh” trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các đối tượng không rõ lai lịch, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại của vụ án trên đến liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Huỳnh Ngọc Hiền (SĐT: 0973.933.616) tại Công an xã Tây Hồ, thôn Tú Hội, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng trước ngày 14/5/2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin nhan mao danh thong bao phat nguoi - yeu cau nhap thong tin thanh toan.jpg

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý điều tra Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tây Hồ huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách tra cứu website lừa đảo đơn giản nhất
Cách tra cứu website lừa đảo đơn giản nhất

VOV.VN - Để tra cứu thông tin các website lừa đảo, tên miền độc hại nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng người dân có thể sử dụng 2 cách dưới đây.

Cách tra cứu website lừa đảo đơn giản nhất

Cách tra cứu website lừa đảo đơn giản nhất

VOV.VN - Để tra cứu thông tin các website lừa đảo, tên miền độc hại nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng người dân có thể sử dụng 2 cách dưới đây.

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng.

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng.

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật