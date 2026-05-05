Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "bói toán tâm linh" trên không gian mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Kiều nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng sử dụng các mối quan hệ quen biết và đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “lo lót”, giải quyết công việc nhanh chóng, thậm chí tự nhận đang công tác trong lực lượng công an để tạo lòng tin. Nhiều người đã tin tưởng giao tiền nhưng bị Kiều chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Kiều còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung xem bói, chỉ tay, lợi dụng tâm lý lo lắng của người xem để đưa ra các thông tin mang tính hù dọa như “đường tài lộc kém”, “sức khỏe không tốt”, “nhà có tang”, “bị dính ngải”… Từ đó, đối tượng gợi ý thực hiện các “lễ cúng giải căn, giải hạn, cầu lộc”, yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi vàng, rồi chiếm đoạt.

Bà Nguyễn Trần Thúy Kiều tại cơ quan công an.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức “bói toán tâm linh” trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các đối tượng không rõ lai lịch, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại của vụ án trên đến liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Huỳnh Ngọc Hiền (SĐT: 0973.933.616) tại Công an xã Tây Hồ, thôn Tú Hội, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng trước ngày 14/5/2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.