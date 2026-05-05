中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

Thứ Ba, 10:13, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài, sinh năm 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà D.T.T.H (trú xã Núi Thành) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ “đáo hạn ngân hàng”. Thời gian đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, tạo dựng lòng tin với bị hại.

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỷ đồng, đề nghị bà H chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H đã chuyển hơn 1,12 tỷ đồng cho Lài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ cá nhân.

khoi to doi tuong lua dao 1,5 ty dong duoi vo boc dao han ngan hang hinh anh 1
Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài.

Sau đó, dù có hoàn trả một phần, Lài tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố “vỡ nợ” và rời khỏi địa phương. Đến tháng 3/2025, khi phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 19/3/2026, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng của bà H.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch giữa hai bên lên đến hơn 36 tỷ đồng, trong đó đối tượng đã hoàn trả phần lớn, song vẫn chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin nhan mao danh thong bao phat nguoi - yeu cau nhap thong tin thanh toan.jpg

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng.

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng.

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo
Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo

Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật