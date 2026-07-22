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Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

Thứ Tư, 21:01, 22/07/2026
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VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

Ngày 22/7, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy ngay trong đêm tại phường Hoàng Liệt.

Trước đó, tối 21/7, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại số 145 Linh Đường, phường Hoàng Liệt.

canh sat 113 bat nong ke trom xe may trong dem o ha noi hinh anh 1
Tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại phường Hoàng Liệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Tại đây, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với người dân kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng N.T.D. (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp xe máy.

Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Yamaha Sirius màu đen, biển kiểm soát 29-X9-23XX và một điện thoại di động Xiaomi màu vàng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Hoàng Liệt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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