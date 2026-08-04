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Bắt nhanh nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Thứ Ba, 15:30, 04/08/2026
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VOV.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp xe máy, triệu tập 4 đối tượng và bước đầu làm rõ thêm một vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn.

Ngày 4/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp xe máy sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh N.N.T. (SN 1997) về việc bị mất một xe mô tô Honda Wave tại khu vực đầu ngõ 167 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Hà đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, xác minh nhân chứng, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và truy tìm các đối tượng liên quan trộm cắp xe máy.

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4 đối tượng liên quan trong vụ trộm cắp tài sản cùng 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha là tang vật của vụ án

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập 4 đối tượng gồm: N.G.H. (SN 2011), B.G.H. (SN 2012), L.N. (SN 2011) và L.B.Q.B.A. (SN 2010) đến trụ sở để làm việc. Theo xác minh ban đầu, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, nhóm này khai do ham chơi, thường xuyên tụ tập, bỏ nhà đi nhiều ngày và cần tiền tiêu xài nên lợi dụng đêm khuya, khi phát hiện xe máy của người dân dựng tại khu vực vắng người, không có người trông giữ để ra tay trộm cắp.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng thủ đoạn phá khóa cổ, đấu nối hệ thống điện để khởi động xe, sau đó chiếm đoạt phương tiện rồi mang đi cất giấu nhằm sử dụng hoặc bán lấy tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an phường Ngọc Hà tiếp tục làm rõ vào khoảng 1 giờ ngày 31/7/2026, hai đối tượng L.N. và L.B.Q.B.A. còn thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô khác tại khu vực phố Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Hiện Công an phường Ngọc Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của từng đối tượng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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