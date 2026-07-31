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Cấp đất sai, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện tại Quảng Trị lãnh án tù

Thứ Sáu, 22:00, 31/07/2026
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VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 12 bị cáo với tổng mức 30 năm tù vụ sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ.

Ngày 31/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong công tác quản lý đất đai tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ.

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12 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo huyện Hướng Hóa cũ bị đưa ra xét xử vì cấp đất sai quy định

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết các hồ sơ đất đai tại huyện Hướng Hóa cũ. Có 2 nhóm hành vi gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, gây thiệt hại lớn đối với tài sản và quyền quản lý đất đai của Nhà nước.

Nhiều cán bộ tại UBND huyện Hướng Hóa cũ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND cấp xã đã bỏ qua quy định trong việc xác minh nguồn gốc, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất không đủ điều kiện. Trong đó, 2 thửa đất tại thị trấn Khe Sanh cũ có nguồn gốc đất lâm trường vẫn được hợp thức hóa để cấp giấy chứng nhận; bốn thửa đất tại thôn Xi Núc, xã Tân Long cũ được cấp giấy chứng nhận không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện Hướng Hóa cũ còn cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với 27 thửa đất trái quy hoạch, trái kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, gây thất thu ngân sách Nhà nước gần 7,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa; Vương Viết Thắng, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa và Dương Phúc Hiếu, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa cùng mức án 5 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Nhật Hoàng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về 2 tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng, Dương Phước Định và Lê Khánh Vũ (cựu công chức địa chính UBND thị trấn Khe Sanh) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Lê Khánh Vũ, nguyên công chức địa chính UBND thị trấn Khe Sanh cũ và Dương Phước Định, cựu chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa đều bị tuyên 15 tháng tù treo.

Lê Văn Hùng, cựu công chức địa chính UBND thị trấn Khe Sanh và Dương Phúc Cường, cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa cùng bị tuyên 18 tháng tù treo.

Trương Đình Tùng, cựu Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa và Trương Đức Cường, cựu công chức địa chính UBND xã Tân Long cùng bị tuyên 3 năm tù treo.

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Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Hai bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang, cựu Trưởng Bộ phận Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa và Nguyễn Thị Thủy, cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa cùng bị tuyên 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngoài các hình phạt đã tuyên, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định và gần 7,6 tỷ đồng do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật theo trách nhiệm của từng người. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái quy định.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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