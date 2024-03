Cấu kết chở đất dự án đường cao tốc đi bán, một kỹ sư bị khởi tố

Chiều (27/3), Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Trường (35 tuổi), trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk và Đoàn Hồng Trí (49 tuổi), trú thành phố Buôn Ma Thuột về các tội đưa và nhận hối lộ.

Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trí và Trường tại cơ quan công an.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được khởi công từ trung tuần tháng 6/2023. Đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắk có chiều dài hơn 33km, do 6 doanh nghiệp thi công, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam).

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình, việc thi công làm đường Công ty Hoàng Nam phải bóc phần đất không thích hợp vận chuyển đến khu vực bãi thải tập trung. Phần đất này được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định, nghiêm cấm các doanh nghiệp không phải đơn vị thi công hay cá nhân, tổ chức vận chuyển ra ngoài.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 12/2023, thấy nhiều hộ dân ở huyện Krông Pắk và vùng lân cận có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, Trường nảy sinh ý định khai thác đất phần bóc thuộc Công ty Hoàng Nam thi công mang đi bán. Để thực hiện mục đích, Trường tìm gặp và làm quen với Trí- là kỹ sư phụ trách quản lý đào, đắp, vận chuyển đất, lu lèn phần đường thi công dự án của Công ty Hoàng Nam.

Trường thỏa thuận với Trí với nội dung đưa tiền và Trí sẽ bỏ qua việc khai thác vận chuyển đất bán cho các hộ dân. Thỏa thuận xong, Trường đưa cho Trí 3 lần tổng cộng 25 triệu đồng và được Trí đồng ý cho khai thác chơn 670m3 đất chở đi bán.

Vào ngày 9/2/2024, khi nhóm Trường đang khai thác đất vận chuyển đi bán thì bị Tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk phát hiện, bắt giữ.