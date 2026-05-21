Chặt đứt “vòi bạch tuộc” xuyên biên giới: Trận chiến từ cột mốc lòng dân

Xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, mà đã trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những "vòi bạch tuộc" này đang diễn ra vô cùng cam go, đòi hỏi không chỉ biện pháp nghiệp vụ sắc bén, mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

Các đối tượng trong đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép thuộc chuyên án LC426P

17h ngày 15/1/2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, 3 người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chờ sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín. Các đối tượng bị tóm gọn.

Bùi Đức Tùng - kẻ cầm lái khai nhận: Chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng và nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở trót lọt hàng chục chuyến xe. Gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chở một chuyến, nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.

"Tôi biết những người này lên Lào Cai để gặp một số đối tượng khác, rồi đưa về Trung Quốc trái phép. Do họ trả tiền cao hơn giá bình thường nên tôi đã nhận chở từ Hà Nội lên. Tôi biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, mong được hưởng khoan hồng…", Tùng nói.

Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những "vòi bạch tuộc" vô hình.

Áp giải Bùi Đức Tùng và các đối lượng trong đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép thuộc chuyên án LC1225

Chúng xé lẻ đường đi, liên tục đổi xe. Các mắt xích không hề biết mặt nhau, chỉ đạo hoàn toàn qua mạng. Đáng báo động hơn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phải vất vả xử lý tới 7 vụ án tương tự.

Con số này nói lên điều gì? Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bóc trần một sự thật nguy hiểm: Vượt biên trái phép giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác tày trời khác: "So với trước đây, tội phạm xuất cảnh trái phép không còn mang tính chất qua lại biên giới đơn thuần. Hiện nay nó gắn liền với tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa và rửa tiền. Thêm vào đó, loại tội phạm này gắn liền cả về mặt vật chất và tính trái phép về pháp lý. Khối lượng công việc đấu tranh triệt phá vì thế khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều".

Biên giới hiểm trở, sông suối chia cắt và các đối tượng tội phạm xảo quyệt hiểu rất rõ địa hình này. Chúng nhắm vào đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, dùng tiền mua chuộc, lôi kéo bà con làm người dẫn đường.

Chính vì vậy, cuộc chiến "đánh án" của Bộ đội Biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện. Mục tiêu lớn lao hơn là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng.

Đại tá Lưu Đình Tân, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định: "Kết quả đấu tranh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đặc biệt là ổn định đời sống để bà con an tâm sản xuất. Song song đó, giúp ổn định an ninh kinh tế, ngăn chặn mua bán người. Đồng thời, tăng cường đối ngoại với lực lượng quản lý biên giới phía đối diện và thắt chặt phối hợp với công an, hải quan, chính quyền địa phương".

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước hồi tháng 3/2026

Biết rõ thủ đoạn, đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động giăng lưới. Thế nhưng, đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn: Bài toán về cái nghèo.

Khi cái bụng chưa no, đời sống còn chật vật, thì những đồng tiền phi pháp vẫn còn sức cám dỗ. Muốn trị tận gốc tội phạm, phải đưa kinh tế đi lên, đẩy lùi nhận thức lạc hậu. Phương châm "3 bám, 4 cùng" - bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào - chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi bám sát nhân dân, nắm chắc tư tưởng nguyện vọng, phát huy thế mạnh gần dân, sát dân. Làm tốt các chương trình, đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bước vào một kỷ nguyên mới, lực lượng Biên phòng cùng nhân dân khu vực biên giới quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng đối với từng địa bàn, từng đồn biên phòng".

Quản lý biên giới, không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô tri. Cốt lõi của an ninh quốc gia, là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc.

Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, tự khắc, mỗi người dân sẽ trở thành một "cột mốc sống" kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu Tổ quốc.