Triệt phá chuyên án 426C, bóc gỡ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Thứ Tư, 09:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 426C, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới, thu giữ 10kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào 11h10 ngày 14/4, tại khu vực bản Đoàn Kết, xã Mường Toong (Điện Biên), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Bàn Sành Quang (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng) và Chảo Tả Mẩy (sinh năm 1995, trú tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10kg nhựa thuốc phiện, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. 

triet pha chuyen an 426c, boc go duong day mua ban ma tuy xuyen bien gioi hinh anh 1
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án 426C.

Mở rộng điều tra ngay trong ngày, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng khác, gồm: Chảo Sành Chang (sinh năm 1970, trú tại xã Mường Toong, Điện Biên), Trang A Hảng (sinh năm 1970, trú tại xã Nậm Kè, Điện Biên), Chảo Sềnh Chòi (Sinh năm 1975) và Chảo Sềnh Nhàn (Sinh năm 1989), cùng trú tại xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là những mắt xích quan trọng trong khâu tiếp nhận, trung chuyển và phân phối ma túy trên địa bàn. 

Qua điều tra bước đầu xác định, 6 đối tượng có quan hệ thân tộc, cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, hình thành đường dây khép kín, vận chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. 

Việc triệt phá thành công chuyên án 426C thể hiện sự mưu trí, quyết liệt và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. 

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi - Thu Trang/VOV-Tây Bắc
Nhiều đối tượng phạm tội về ma túy sa lưới ở Hà Nội

Công an Hải Phòng triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu giữ 120 gam cần sa

Bắt giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

