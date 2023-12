Chém trọng thương bạn chơi bi-a bằng dao chặt củi

Lò Văn Sơ, sinh năm 1996, trú tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã đến công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đầu thú sau 1 đêm trốn trong rừng. Sơ là đối tượng dùng dao chémnhiều nhát vào người nam thanh niên cùng chơi đánh bi-a.