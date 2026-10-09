Chiến dịch “Không Một Mình 2026”: Lá chắn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) nhấn mạnh: Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm sau khi xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện sớm những tình huống không an toàn, giúp trẻ biết cách tự bảo vệ và người lớn biết lắng nghe, đồng hành.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, chiến dịch năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ nâng cao nhận thức sang xây dựng năng lực bảo vệ thực chất, trong đó các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Võ Nam)

Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh: "Chúng ta không thể bảo vệ các em bằng cách yêu cầu các em rời khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta cần tạo ra là một môi trường trong đó các em có thể kết nối, khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình".

Theo Ban tổ chức, chiến dịch sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và tương tác trong trường học, cộng đồng và trên môi trường mạng. Một trong những trọng tâm là chương trình Đại sứ An toàn số học đường, tạo cơ hội để học sinh lan tỏa kiến thức, kỹ năng và văn hóa kết nối an toàn trong cộng đồng.

Cẩm nang “Không Một Mình 2026” cũng được xây dựng theo hướng gần gũi, với những thông điệp ngắn, bài học và hành động cụ thể, giúp học sinh hình thành thói quen nhận diện sớm nguy cơ, xử lý đúng cách và tìm kiếm hỗ trợ khi cần.

Tại lễ khởi động, Ban tổ chức giới thiệu các đại sứ đồng hành gồm rapper Đen, nghệ sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ MONO, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc và MC Khánh Vy.

MC Khánh Vy (giữa) cùng các em học sinh tại chương trình. (Ảnh: Võ Nam)

Chiến dịch dự kiến tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng.

Thông qua các hoạt động này, “Không Một Mình 2026” hướng tới xây dựng mạng lưới hỗ trợ để trẻ em biết tìm đến ai khi cần giúp đỡ, cha mẹ và thầy cô có kỹ năng đồng hành, nhà trường chủ động phòng ngừa, còn cộng đồng và các nền tảng số nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em.

Thông điệp xuyên suốt của chiến dịch là trẻ em không phải lựa chọn giữa việc kết nối trên mạng và sự an toàn của bản thân. Mỗi em cần được bảo vệ, lắng nghe và hỗ trợ để có thể tự tin học tập, khám phá và trưởng thành trong môi trường số.