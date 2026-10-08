Chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để lừa đảo

Thời gian qua, nhiều xã, phường tại thành phố Cần Thơ được công nhận là xã An toàn khu cách mạng. Người dân sinh sống tại đây được hỗ trợ 100% chi phí bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên lợi dụng chính sách này, các đối tượng đang giả danh cán bộ để lừa đảo.

Kẻ gian gọi điện, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực hoặc công an phụ trách địa bàn và thông báo người dân nằm trong danh sách cấp thẻ BHYT diện An toàn khu hoặc thuộc diện được nhận tiền hoàn trả BHYT năm 2026.

(Ảnh minh họa: Công an cung cấp)

Tiếp đó, đối tượng nêu các lý do cấp bách như “hồ sơ định danh điện tử bị lỗi”, “chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID”, hoặc “thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp” và gây áp lực buộc người dân phải xử lý ngay trong ngày để không bị hủy quyền lợi, đồng thời đóng vai “cán bộ” hỗ trợ tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến từ xa nhằm tránh phải đi lại vất vả.

Khi nạn nhân đồng ý kết bạn, đối tượng gửi các đường liên kết (link) dẫn đến trang web có giao diện sao chép Cổng Dịch vụ công hoặc gửi tệp tin cài đặt có đuôi định dạng .apk. Kẻ gian liên tục hối thúc người dân tải về cài đặt và yêu cầu cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Dùng mã độc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Ngay khi quyền trợ năng được bật, mã độc chạy ngầm sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ thiết bị. Các mã độc này có thể âm thầm theo dõi thao tác màn hình, ghi lại mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng số, tự động đọc và vô hiệu hóa tin nhắn chứa mã OTP xác thực.

Lúc này, dù điện thoại vẫn ở trên tay nạn nhân, kẻ gian vẫn có thể thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản của người dân sang các tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt và tẩu tán.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không bấm vào các link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội. Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP... cho bất kỳ ai. Người dân cần làm thủ tục trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.