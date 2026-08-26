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Cho thuê đất không đúng thẩm quyền, 3 nguyên cán bộ xã ở Phú Thọ bị khởi tố

Thứ Tư, 12:36, 26/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 nguyên cán bộ xã Trung Hà để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, liên quan việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng thẩm quyền, dẫn đến chênh lệch hơn 228.000m² giữa diện tích thực tế sử dụng và diện tích ghi trong hợp đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là nguyên cán bộ xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) nay là xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, liên quan việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng thẩm quyền.

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Bị can Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Các bị can gồm Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà; Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà và Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã Trung Hà.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ngày 13/8/2026, theo điểm a, khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trần Văn Trò giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Hà từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

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Bị can Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù nhận thức rõ việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, ông Trò vẫn chỉ đạo ông Sái Văn Thường cùng cán bộ cấp dưới tổ chức cho 8 hộ dân thuê đất tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà.

Đáng chú ý, trong quá trình cho thuê đất, việc đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa không được thực hiện đầy đủ. Điều này dẫn đến diện tích đất các hộ dân sử dụng thực tế lớn hơn đáng kể so với diện tích được ghi trong hợp đồng thuê đất.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng diện tích đất 8 hộ dân thực tế sử dụng là 264.844,87m², trong khi tổng diện tích được ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ 36.200m².

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Bị can Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã Trung Hà. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Như vậy, diện tích chênh lệch giữa thực tế sử dụng và diện tích ghi trong hợp đồng là 228.644,87m², tương đương hơn 228.000m².

Khu vực đất nói trên hiện thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan; đồng thời xác định đầy đủ tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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