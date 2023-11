Chở vợ con đi mua đồ, nam công nhân ở Bình Dương bị đồng nghiệp đâm chết

Nạn nhân được xác định là Phạm Thanh D. (sinh năm 1995, quê An Giang), là công nhân một công ty trong cụm sản xuất An Thạnh (phường An Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường (ảnh: ĐC).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 15/11, D. điều khiển xe máy chở theo con gái đi đón vợ tan ca. Trên đường trở về, D. dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa để vợ vào mua đồ. Khi hai cha con ngồi trên xe chờ thì bất ngờ có một người đàn ông tiến lại gần, rút con dao ra đâm D.

Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán, bắt giữ đối tượng gây án lại và báo công an, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, D. đã tử vong.

Người dân xung quanh đứng xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh: ĐC).

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng gây án về trụ sở lấy lời khai; đồng thời khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo người dân xung quanh, đối tượng gây án là đồng nghiệp của nạn nhân. Người này ở trọ gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc.