Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

Ngày 19/3, Công an quận 9 (TP.HCM) thông tin, đang tạm giữ hình sự và lập hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý nghi can Nguyễn Quang Minh (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, chị Châu Thị Thanh Hồng (34 tuổi, con gái ông Sáu) ngụ phường Phước Bình (quận 9) cho Minh vay 60 triệu đồng để mở quán bún bò tại nhà riêng trên đường D3 (phường Phước Long B, quận 9).

Minh trả số tiền này cho chị Hồng bằng hình thức trả góp hàng tháng cả gốc cả lãi.

Khi số tiền nợ còn khoảng 25 triệu đồng, vợ chồng Minh không còn khả năng chi trả nên tối 17/3, chị Hồng cùng bố là ông Lê Văn Sáu (52 tuổi), mẹ và cậu ruột đến nhà Minh đòi tiền.

Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Minh chạy vào trong nhà lấy dao tấn công chị Hồng khiến nạn nhân bị thương ở bụng và chân.

Thấy vậy, ông Sáu chụp lấy bếp lò gần hiện trường đánh trả. Lúc này, Minh tiếp tục đâm 2 nhát vào sườn trái ông Sáu. Ông Sáu bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường.

Cả 2 nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tuy nhiên, rạng sáng 18/3, ông Sáu không qua khỏi do vết thương quá nặng. Còn chị Hồng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Đến 3h ngày 18/3, Minh đến cơ quan điều tra công an quận 9 đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.