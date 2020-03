Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an điều tra vụ đốt pháo trong đám cưới

Trước thông tin phản ánh một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt pháo để ăn mừng đám cưới, ngày 4/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký văn bản 725/UBND-TKBT yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc đốt pháo tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Người đàn ông rải pháo ngoài vỉa hè- Ảnh cắt từ clip

Văn bản nêu rõ, trong ngày 3 và 4/3/2020, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ảnh về việc một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt bánh pháo dài hơn 50m để ăn mừng đám cưới, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Giám đốc Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2020.

Trước đó trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video clip một người đàn ông tại một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo dài khoảng 50 mét thành 3-4 dãy trước cửa nhà. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo dọc hai bên lối đi vào sân khấu.

Khi châm lửa đốt, những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, kèm theo tiếng pháo nổ liên thanh khiến người đi đường hết sức bất bình vì xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường. Toàn bộ sự việc được quay video, đăng lên mạng xã hội.