Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng

Vì sao bị khởi tố 3 năm nhưng ông Lê Thanh Thản vẫn chưa bị truy tố, xét xử?

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, do Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả kết luận điều tra nên Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.