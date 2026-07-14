English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Thứ Ba, 09:39, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup) 2026, từ ngày 30/6 đến 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn Bắc Ninh, Hưng Yên và thành phố Hà Nội có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để đấu tranh.

bac ninh bat 13 doi tuong trong duong day ca do bong da, giao dich hon 60 ty dong hinh anh 1
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 7 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Đến ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và 5 bị can về tội Đánh bạc. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 12/7, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số đối tượng bị xử lý trong đường dây lên 13 người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu (SN 1985) và Nguyễn Đắc Dương (SN 1992), cùng trú tại phường Đồng Nguyên, đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý) và Agent (đại lý) trên các website cá cược như Bong88, Agbong88, M8168live, Viva88... Sau đó, hai đối tượng phân quyền cho các đối tượng khác làm Member (thành viên) để tham gia cá độ các trận đấu thuộc vòng Chung kết World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) cùng nhiều giải bóng đá khác. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường
Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo
Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm gồm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê nhà tại phường Võ Cường để lừa đảo trên không gian mạng.

Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo

Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm gồm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê nhà tại phường Võ Cường để lừa đảo trên không gian mạng.

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh
Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm tại một quán ăn ở xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nam thanh niên 20 tuổi đã dùng bát sành đập nhiều lần vào mặt đối phương, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm tại một quán ăn ở xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nam thanh niên 20 tuổi đã dùng bát sành đập nhiều lần vào mặt đối phương, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng
Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

VOV.VN - Lợi dụng nhà dân kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để che giấu hoạt động, một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá.

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

VOV.VN - Lợi dụng nhà dân kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để che giấu hoạt động, một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá.

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh
Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ sau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp chiếc tài sản xe máy.

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ sau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp chiếc tài sản xe máy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật