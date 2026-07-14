Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup) 2026, từ ngày 30/6 đến 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn Bắc Ninh, Hưng Yên và thành phố Hà Nội có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 7 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Đến ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và 5 bị can về tội Đánh bạc. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 12/7, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số đối tượng bị xử lý trong đường dây lên 13 người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu (SN 1985) và Nguyễn Đắc Dương (SN 1992), cùng trú tại phường Đồng Nguyên, đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý) và Agent (đại lý) trên các website cá cược như Bong88, Agbong88, M8168live, Viva88... Sau đó, hai đối tượng phân quyền cho các đối tượng khác làm Member (thành viên) để tham gia cá độ các trận đấu thuộc vòng Chung kết World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) cùng nhiều giải bóng đá khác. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.