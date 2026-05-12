Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng (đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có Quyết định truy nã) để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng đối tượng không từ bỏ. Hoạt động chống phá của đối tượng ngày càng quyết liệt hơn. Tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.