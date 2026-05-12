Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Thứ Ba, 21:48, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sương (1956, phường Gò Công) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng (đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có Quyết định truy nã) để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng đối tượng không từ bỏ. Hoạt động chống phá của đối tượng ngày càng quyết liệt hơn. Tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

khoi to, bat tam giam doi tuong tuyen truyen chong nha nuoc hinh anh 1
Cơ quan An ninh điều tra thi hành Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.

Việt Cường/VOV1
Tag: Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam Điều 117 Bộ luật Hình sự an ninh mạng xử lý vi phạm pháp luật
Truy bắt đối tượng trộm xe máy kèm thùng hàng của shipper ở Đồng Nai
Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình
Tụ tập đua xe, mang hung khí quay clip "sống ảo", nhóm tuổi teen bị bắt gọn
Bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ ở Ninh Bình
