Cơ quan Công an thông tin việc truy tìm cựu tuyển thủ U23 Từ Hữu Phước

Đến cuối giờ chiều nay (20/7), Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đối tượng Từ Hữu Phước, 31 tuổi, vẫn chưa đến cơ quan Công an trình diện, mặc dù trước đó cơ quan này đã có thông báo truy tìm vì liên quan đến vụ cướp giật.

Ngay sau khi các báo đăng tin cơ quan Công an đang truy tìm Từ Hữu Phước đã có một trang điện tử dẫn lời cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Từ Hữu Phước tỏ ra bức xúc về việc truy tìm mình và cho biết sáng cùng ngày đã lên cơ quan Công an thành phố Nha Trang làm việc nhưng cán bộ công an nói không biết việc này.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, người ký thông báo truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước cho biết, cơ quan Công an truy tìm vì liên quan đến một vụ cướp giật xảy ra vào đầu năm nay.

Họ tên, dấu vết nhận diện và kể cả họ tên cha, mẹ cũng rõ ràng. Cơ quan Công an không quan tâm đến đối tượng này có liên quan đến bóng đá hay không.

Trước đó, vào ngày 14/1/2018, Từ Hữu Phước là người điều khiển chiếc xe máy Exciter chở theo Ngô Tấn Thành đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện một khách du lịch người Trung Quốc tên Mao Jian Mei đang đi trên đường.

Phước đã điều khiển xe máy áp sát để Ngô Tấn Thành thực hiện hành vi cướp giật giỏ xách. Vị khách này đã kịp giật lại túi xách làm xe Phước ngã xuống đường. Sau đó, Phước đã bỏ xe chạy tẩu thoát, còn Thành bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan Công an xử lý.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, cho biết: "Trong quyết định truy tìm, có ghi rõ tên cha, tên mẹ trong đó, không nhầm lẫn với ai được. Hiện tại đối tượng này vẫn chưa lên trình diện cơ quan điều tra. Quyết định truy tìm đó là đúng quy định, đúng pháp luật và có cơ sở"./.