"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật bạn

Thứ Hai, 15:07, 06/04/2026
VOV.VN - Để tổ chức sinh nhật cho bạn, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, tức "cô tiên từ thiện") được xác định đã chuẩn bị ma túy nước vui, Ketamine và ma túy "đá" (Methamphetamine).

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can về các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Che giấu tội phạm; Chiếm giữ trái phép tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong "đại án" này, có nhiều người nổi tiếng bị truy tố gồm: Ca sĩ Chi Dân (tức bị can Nguyễn Trung Hiếu); người mẫu An Tây (tức bị can Andrea Carmona); Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức "cô tiên từ thiện").

Nhóm "người nổi tiếng" bị truy tố trong vụ án: Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Trong số đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi) từng được truyền thông biết đến như một nhân vật truyền cảm hứng về các hoạt động thiện nguyện, được mạng xã hội đặt cho biệt danh "cô tiên từ thiện". Ở vụ án này, Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai là Vũ Hải Anh (41 tuổi) đều bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng, Phương sống với Hải Anh như vợ chồng từ năm 2021, đến giữa năm 2023 cả hai chuyển về sống tại phường An Phú (TP.HCM). Ngày 15/3/2024, Phương và Hải Anh tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại nhà của mình. Phương rủ thêm một số người bạn khác đến. Cả nhóm ăn uống, tổ chức tiệc tại khu vực bếp tầng trệt. Tổng cộng có 12 người tham gia tiệc. 

Phương và Hải Anh còn chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, nước vui và thuốc lắc (MDMA). Ma túy này do Phương trước đó liên hệ Phạm Văn Duy Bảo (33 tuổi, quê Đà Nẵng) mua để cho cả nhóm sử dụng.

Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, sau khi một số người ra về, Phương rủ những người còn lại lên phòng hát Karaoke.

Khoảng 5h sáng 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà nói trên, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, các dụng cụ chứa ma túy và 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam...

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai 2 lần nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua hộ ma túy.

Theo đó, ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, vị nho (không xác định được loại và khối lượng); 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine, giá 9,9 triệu đồng.

Lần thứ hai vào ngày 16/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, hiệu Chali nhưng chưa trả tiền cho Bảo. Ở vụ việc này, cơ quan điều tra xác định Hải Anh tham gia với vai trò đồng phạm.

Trọng Phú/VOV.VN
Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú tại phường Đông Hòa, TP.HCM- trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm bị hại và chủ sở hữu số tang vật là 33 con chó vừa được thu giữ.

Nóng 24h: Hôm nay công bố kết quả điều tra vụ “tuồn” thịt lợn bệnh vào trường học

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó có vụ án các đối tượng "tuồn" hàng trăm tấn thịt lợn bệnh vào trường học.

