Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

Thứ Hai, 08:58, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm bị hại và chủ sở hữu số tang vật là 33 con chó vừa được thu giữ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc được phát hiện vào ngày 02/4/2026. Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã tạm giữ 33 con chó nghi là tài sản bị trộm cắp. Hiện Công an xã Đa Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ ổ nhóm đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

cong an ha noi tim chu 33 con cho trong vu trom lon hinh anh 1
Tang vật trong vụ trộm cắp tài sản

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Công an xã Đa Phúc đề nghị những ai là bị hại hoặc chủ sở hữu của số tài sản nêu trên sớm liên hệ để được giải quyết.

Ai là bị hại, người mất tài sản có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Đàm Thận Thanh – Tổ trưởng Tổ Phòng, chống tội phạm, số điện thoại 0917.888.235 hoặc điều tra viên Hoàng Thanh Lâm – cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Đa Phúc, số điện thoại 0337.120.395.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp tài sản trộm chó tang vật vụ án ổ nhóm trộm chó tiêu thụ tài sản phạm tội Hà Nội
