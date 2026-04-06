Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Thứ Hai, 09:26, 06/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú tại phường Đông Hòa, TP.HCM- trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 4/4, tại khu vực trước số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương), đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 59Z2-108.xx do Nguyễn Khắc Phi điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 67AH-050.xx do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển.

Đối tượng Nguyễn Khắc Phi tại cơ quan công an

Sau va chạm, do mâu thuẫn bộc phát, giữa Phi và anh Bảo đã xảy ra xô xát ngay trên đường.

Thấy hai bên ẩu đả, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) là người đi đường đã vào can ngăn. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Nguyễn Khắc Phi tiếp tục có hành vi ngang ngược, chửi bới và tấn công anh Quang gây thương tích.

Phi rời khỏi hiện trường sau khi hành hung người can ngăn 

Vụ việc xảy ra vào thời điểm đông người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Sau đó, Phi đã rời khỏi hiện trường; hai người bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và tiến hành xác minh.

Cảnh anh Quang vào can ngăn vụ ẩu đả

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Xác minh video học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông ở Tây Ninh
Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, điều tra vụ việc học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông. Đoạn video ghi lại cảnh nam sinh bị đánh ngã, đá nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Tài xế xe máy ở Bình Dương hành hung, đập phá ô tô sau va chạm giao thông nhẹ
VOV.VN - Ngày 8/12, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tài xế xe máy đập phá ô tô sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Hội Nghĩa.

Tây Ninh: Kẻ hành hung bé gái sau va chạm giao thông bị phạt 2,5 triệu đồng
VOV.VN - Chiều nay (5/1), lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Trần Văn Mẫn - kẻ đã hành hung dã man bé gái sau va chạm giao thông.

