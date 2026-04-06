Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 4/4, tại khu vực trước số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương), đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 59Z2-108.xx do Nguyễn Khắc Phi điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 67AH-050.xx do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển.

Đối tượng Nguyễn Khắc Phi tại cơ quan công an

Sau va chạm, do mâu thuẫn bộc phát, giữa Phi và anh Bảo đã xảy ra xô xát ngay trên đường.

Thấy hai bên ẩu đả, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) là người đi đường đã vào can ngăn. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Nguyễn Khắc Phi tiếp tục có hành vi ngang ngược, chửi bới và tấn công anh Quang gây thương tích.

Phi rời khỏi hiện trường sau khi hành hung người can ngăn

Vụ việc xảy ra vào thời điểm đông người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Sau đó, Phi đã rời khỏi hiện trường; hai người bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và tiến hành xác minh.

Cảnh anh Quang vào can ngăn vụ ẩu đả

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.