Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 03/5/2026, chị M.T.K.A, sinh năm 1988, trú xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng đến Công an xã trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Theo nội dung trình báo, rạng sáng cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện cửa sau bị cạy phá, có dấu hiệu bị đột nhập. Kiểm tra bên trong, két sắt trong phòng ngủ đã bị phá, toàn bộ tài sản gồm 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng bị lấy đi, tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng.

2 đối tượng lúc bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp Công an xã Hòa Tiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định đối tượng có sự chuẩn bị từ trước, hoạt động có tính toán nên tập trung rà soát các nhóm đối tượng nghi vấn, đặc biệt là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đến ngày 05/5/2026, cơ quan Công an đã xác định đối tượng gây án chính là L.V.S, sinh năm 2007 và Nguyễn Hữu Ân, sinh năm 2009, trú tại phường An Hải và triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý đối tượng L.V.S là con ruột của bị hại.

Theo lời khai, do xin tiền mẹ không được chấp nhận, L.V.S đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình. Sau đó, S rủ Nguyễn Hữu Ân cùng tham gia. Hai đối tượng thuê xe công nghệ đến khu vực nhà S, lấy búa và đục sắt làm công cụ gây án, rồi đột nhập vào nhà bằng đường phía sau. Trong khi Ân đứng ngoài cảnh giới, S phá cửa, vào trong phòng ngủ, dùng công cụ phá két sắt và lấy toàn bộ tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng rời khỏi hiện trường, thuê phòng nghỉ để qua đêm và nhanh chóng tiêu xài số tiền chiếm đoạt được. L.V.S đã sử dụng tiền để mua điện thoại và xe mô tô; riêng mặt dây chuyền bị làm rơi trong quá trình di chuyển.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.