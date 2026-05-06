Kịp thời tháo giúp nhiều vòng kim loại bị mắc kẹt trên tay một học sinh

Em N.H.K, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình sinh hoạt đã đeo nhiều vòng kim loại vào tay và không thể tự tháo ra. Các vòng kim loại siết chặt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn và gây tổn thương nếu xử lý không đúng cách.

Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng kìm cộng lực cắt từng vòng kim loại ra khỏi ngón tay học sinh

Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, do đặc tính vật liệu cứng, độ bó chặt cao, việc tháo gỡ bằng các phương pháp thông thường không thực hiện được.

Trong tình huống cấp thiết, hai cha con đã tìm đến Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng kìm cộng lực kết hợp các thiết bị chuyên dụng đã cắt tách từng vòng kim loại một cách cẩn trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh này.