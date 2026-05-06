Kịp thời tháo giúp nhiều vòng kim loại bị mắc kẹt trên tay một học sinh

Thứ Tư, 20:08, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tháo thành công nhiều vòng kim loại bị mắc kẹt trên tay một học sinh, không để xảy ra tổn thương.

Em N.H.K, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình sinh hoạt đã đeo nhiều vòng kim loại vào tay và không thể tự tháo ra. Các vòng kim loại siết chặt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn và gây tổn thương nếu xử lý không đúng cách.

kip thoi thao giup nhieu vong kim loai bi mac ket tren tay mot hoc sinh hinh anh 1
Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng kìm cộng lực cắt từng vòng kim loại ra khỏi ngón tay học sinh

Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, do đặc tính vật liệu cứng, độ bó chặt cao, việc tháo gỡ bằng các phương pháp thông thường không thực hiện được.

Trong tình huống cấp thiết, hai cha con đã tìm đến Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng kìm cộng lực kết hợp các thiết bị chuyên dụng đã cắt tách từng vòng kim loại một cách cẩn trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh này.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng tháo vòng kim loại mắc kẹt học sinh bị mắc vòng tay PCCC Đà Nẵng
Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen
Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen

VOV.VN - Sáng 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt
Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.

