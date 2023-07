Công an Bình Phước bắt kẻ giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Thông tin ban đầu, ngày 2/7, Công an xã Thống Nhất nhận được tin báo của gia đình về việc anh Thu mất tích từ ngày 30/6. Công an xã và Công an huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh: ĐC).

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện ông Lê Đức Đông (51 tuổi, xã Đồng Tâm, huyện Bù Đăng) có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận đã giết anh Thu và chôn xác phi tang tại bãi đất trống ở xã Đồng Tâm.

Cụ thể, chiều ngày 30/6, anh Thu đến nhà Đông đòi nợ và cả hai đã xảy ra cãi nhau. Bị anh Thu đe dọa, Đông nảy sinh ý định giết chủ nợ. Lợi dụng lúc Thu không để ý, Đông đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Lực lượng đưa Đông đến hiện trường nơi chôn xác chủ nợ (ảnh: ĐC).

Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Đến khuya cùng ngày, Đông chở thi thể Thu đến chôn ở bãi đất trống cách nhà khoảng 1km.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.