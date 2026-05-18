中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước

Thứ Hai, 15:57, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện tại cấp bộ, tỉnh liên quan đến thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang vừa ký ban hành Quyết định 2079/QĐ-BCA về viêc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

cong an bo thu tuc thu thap sinh trac hoc adn, giong noi vao du lieu can cuoc hinh anh 1
Thu thập mẫu ADN của cán bộ. (Ảnh: Trọng Phú)

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (15/5). Trong đó có 11 nhóm thủ tục về căn cước, định danh và xác thực điện tử bị bãi bỏ.

Trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện tại cấp Bộ, tỉnh liên quan đến thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước.

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an bãi các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện tại cấp Bộ, cấp tỉnh cho người nước ngoài, công dân Việt Nam và cơ quan, tổ chức. Các thủ tục bị bãi bỏ gồm: cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho người nước ngoài; cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

Trong lĩnh vực con dấu, bãi bỏ việc đăng ký thêm con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Các thủ tục này hiện đều thực hiện ở cả cấp bộ và cấp tỉnh.

Theo quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

cuc_pho_a05.jpg

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN - Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết hành vi sử dụng AI, Deepfake tạo ra hình ảnh giả mạo, thông tin giả lan truyền trên mạng rất phổ biến. Bộ Công an đề xuất các quy định mới để xử lý nghiêm hành vi trên.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Bộ Công an ADN giọng nói dữ liệu căn cước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"
Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an
Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"
Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

VOV.VN - Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra.

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

VOV.VN - Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật