Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang vừa ký ban hành Quyết định 2079/QĐ-BCA về viêc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (15/5). Trong đó có 11 nhóm thủ tục về căn cước, định danh và xác thực điện tử bị bãi bỏ.

Trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện tại cấp Bộ, tỉnh liên quan đến thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước.

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an bãi các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện tại cấp Bộ, cấp tỉnh cho người nước ngoài, công dân Việt Nam và cơ quan, tổ chức. Các thủ tục bị bãi bỏ gồm: cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho người nước ngoài; cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

Trong lĩnh vực con dấu, bãi bỏ việc đăng ký thêm con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Các thủ tục này hiện đều thực hiện ở cả cấp bộ và cấp tỉnh.

Theo quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.