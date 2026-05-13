Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an; Quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc nâng Tổng Công ty GTEL lên trực thuộc Bộ không chỉ ghi nhận những chuyển biến tích cực thời gian qua, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào vai trò nòng cốt của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp an ninh hiện đại. Bộ trưởng đề nghị GTEL nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới trở thành hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL.

Đồng thời, tập thể cán bộ GTEL cần tăng cường đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả định hướng “tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển”. Tổng công ty cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để triển khai hiệu quả chủ trương phát triển công nghiệp an ninh theo hướng dài hạn, bền vững.

Toàn cảnh buổi lễ

Tổng Công ty GTEL là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 2007 do Bộ Công an làm chủ sở hữu, trực thuộc Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng Cục IV), với sứ mệnh ban đầu là xây dựng hệ thống thông tin liên lạc của lực lượng Công an đảm bảo an toàn, có độ dự phòng cao và tính chủ động trong chỉ huy, điều hành. Năm 2017, tổng công ty được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng, nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.