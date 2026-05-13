中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ ra mắt Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an

Thứ Tư, 20:46, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an; Quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

bo truong luong tam quang du le ra mat tong cong ty gtel truc thuoc bo cong an hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc nâng Tổng Công ty GTEL lên trực thuộc Bộ không chỉ ghi nhận những chuyển biến tích cực thời gian qua, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào vai trò nòng cốt của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp an ninh hiện đại. Bộ trưởng đề nghị GTEL nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới trở thành hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

bo truong luong tam quang du le ra mat tong cong ty gtel truc thuoc bo cong an hinh anh 2
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL.

Đồng thời, tập thể cán bộ GTEL cần tăng cường đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả định hướng “tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển”. Tổng công ty cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để triển khai hiệu quả chủ trương phát triển công nghiệp an ninh theo hướng dài hạn, bền vững.

bo truong luong tam quang du le ra mat tong cong ty gtel truc thuoc bo cong an hinh anh 3
Toàn cảnh buổi lễ

Tổng Công ty GTEL là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 2007 do Bộ Công an làm chủ sở hữu, trực thuộc Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng Cục IV), với sứ mệnh ban đầu là xây dựng hệ thống thông tin liên lạc của lực lượng Công an đảm bảo an toàn, có độ dự phòng cao và tính chủ động trong chỉ huy, điều hành. Năm 2017, tổng công ty được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng, nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

 

Việt Cường/VOV1
Tag: ra mắt tổng công ty gtel bộ công an gtel trực thuộc bộ công an 2026 bổ nhiệm chủ tịch gtel lương đức minh phát triển công nghiệp an ninh việt nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an
Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội