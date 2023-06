Công an các tỉnh Tây Bắc bắt giữ hơn 3.400 đối tượng phạm tội về ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Công an 6 tỉnh Tây Bắc gồm: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La đã triển khai một cách nghiêm túc, quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Chỉ tính từ trung tuần tháng 9/2022 đến nay, công an các địa phương nêu trên đã phối hợp phát hiện, bắt giữ hơn 2.700 vụ, hơn 3.400 đối tượng phạm tội về ma túy; khám phá thành công 116 chuyên án; triệt xóa 56 điểm, 3 tụ điểm phức tạp về ma túy. Thu giữ tang vật hơn 200kg heroin, gần 102 kg cần sa, gần 90kg và 520.300 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đối tượng Lỳ Go Hừ và Chang Che Xá trú tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè bị Công an Lai Châu bắt giữ cùng tang vật 3 bánh heroin ngày 16/6/2023.

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới cần tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tình hình địa bàn; bám chắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

Cùng với đó là làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gắn với công tác quản lý địa bàn, triệt xóa và giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, tội phạm ma túy rất gian manh và nguy hiểm. Vì vậy, yêu cầu công an các tỉnh cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; quan tâm, phát huy vai trò của lực lượng công an xã và động viên, chia sẻ, tuyên dương kịp thời đối với lực lượng công an trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm ma túy./.