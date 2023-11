Qua phối hợp tuần tra phòng chống đua xe, tụ tập gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường giao thông trọng điểm theo kế hoạch của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, lúc 3h sáng ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT đường bộ, Công an quận Bình Thủy phối hợp với Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Công an bán chuyên trách ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập tổ chức đua xe trái phép.

Công an Cần Thơ ngăn chặn hàng chục đối tượng đua xe trái phép (Ảnh Công an cung cấp)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 34 đối tượng, 24 xe mô tô các loại có hành vi tụ tập đua xe, gây mất an ninh trật tự trên Quốc lộ 91B (phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ) về trụ sở làm việc.

Hiện, các phòng nghiệp vụ Công an TP. Cần Thơ đang làm việc, xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Thời gian qua, với sự quyết tâm của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Cần Thơ cùng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Công an bán chuyên trách đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn môt số vụ thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép nên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trên địa bàn thành phố ít xảy ra.