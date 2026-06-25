Cảnh sát giao thông truy bắt tội phạm đang di chuyển đến địa bàn Đồng Tháp

Trước đó, tối ngày 21/6, tại phường Hòa Lợi (TP.HCM) xảy ra vụ án giết người, nghi phạm được xác định có liên quan đến một người đàn ông tên Lê Văn U. (49 tuổi, ngụ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) đang chạy xe máy bỏ trốn theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Nghi phạm đã bị cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp và công an xã Phú Cường bắt giữ

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Tháp, về việc truy tìm đối tượng có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các tổ cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh để nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện bắt giữ nghi phạm.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với công an xã Phú Cường phát hiện U., đang xe chạy trên tuyến đường tỉnh 844.

Lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, nhưng U., không chấp mà tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đã truy đuổi, trong quá trình bỏ trốn, đối tượng U., bỏ lại xe máy bên đường rồi nhảy xuống sông để lẩn trốn.

Khoảng 21h15 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng này tại xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp nên tiến hành bắt giữ.

Sau đó, nghi phạm U., đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.