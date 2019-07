Công an Đà Nẵng tập trung truy quét, phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP Đà Nẵng liên tục phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Để có được kết quả này, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy ở Đà Nẵng phải len lỏi từng ngóc ngách, theo các đối tượng đến tận những hang cùng ngõ hẻm ở các địa phương khác để nắm thông tin, từ đó xác lập chuyên án, phá án với quyết tâm không để trở thành điểm chung chuyển ma túy thứ 3.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện tập trung truy quét, làm sạch ma túy khỏi địa bàn. Lực lượng phản ứng nhanh 911 liên tục phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy, nhất là ketamin (một loại ma túy tổng hợp mang lại doanh thu lớn nhiều lần so với ma túy thông thường).

Tại 3 địa bàn trọng điểm là Sơn Trà, Thanh Khê và đặc biệt là Hải Châu, các lực lượng chức năng liên tục đột kích, bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar, karaoke.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo, đơn vị liên tục trấn áp bất ngờ các quán bar lớn trên địa bàn như New Phương Đông và F3 Club, loại bỏ các chân rết tiêu thụ ma túy.

“Đội ma túy Công an quận Hải Châu gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, bởi đa số các đối tượng, trong số các chuyên án nằm trong đường dây ma túy quận Hải Châu bị triệt phá có đến 85% các đối tượng nằm ngoài địa bàn hoặc ngoài tỉnh vào địa bàn quận để hoạt động. Do đó công tác theo dõi, đeo bám đối tượng gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng thường xuyên di chuyển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết.

Đột kích kiểm tra vũ trường New Phương Đông.

Hơn nửa năm nay, ngoài trấn áp các tụ điểm như vũ trường, quán karaoke, Công an TP Đà Nẵng liên tục lập công khi phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Ngay trước Tết Nguyên đán 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phá chuyên án ma túy lớn nhất do đối tượng Trương Văn Hậu (28 tuổi) trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cầm đầu, thu giữ hơn 3 kg ma tuý đá và ma túy dạng ketamine cùng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được đưa từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã lập Chuyên án 519S đấu tranh làm rõ đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ các tỉnh Bắc miền Trung vào Đà Nẵng.

Ngày 20/6 vừa qua, Công an Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy đối với các đối tượng Nguyễn Mỹ Ngọc (41 tuổi), thường trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nguyễn Quỳnh Bảo Duyên (23 tuổi), trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Hoàng Trọng Sơn (25 tuổi), trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng- là chồng của Nguyễn Quỳnh Bảo Duyên, thu giữ hơn 800g ma túy đá và 120 viên thuốc lắc.



Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết, các đối tượng ngày càng tinh vi trong việc vận chuyển và tiêu thụ gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đấu tranh, ngăn chặn không để Đà Nẵng trở thành điểm chung chuyển ma túy đi nước thứ 3 là quyết tâm của công an thành phố.

“Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra về ma túy, năm tỉnh Bắc miền Trung và các tỉnh liên quan đến nguồn ma túy thẩm lậu vào Đà Nẵng phối hợp, trao đổi thông tin, nắm bắt được những đường dây có liên kết với đối tượng ở Đà Nẵng. Tại địa bàn, lực lượng công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện ra những đối tượng có dấu hiệu lập ra đường dây mua bán ma túy lớn”, Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Kiểm tra bất ngờ 1 vũ trường ở quận Hải Châu.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định, tình hình đấu tranh với tội phạm về ma túy, ngăn chặn các đường dây ma túy tại Đà Nẵng ngày càng phức tạp. Qua thực tế đã xuất hiện nhiều đường dây vận chuyện ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng. Nguy cơ hiện hữu là TP Đà Nẵng sẽ trở thành điểm chung chuyển đi nước thứ 3 khiến công tác đấu tranh phá án cần quyết tâm hơn, quyết liệt hơn.

“Địa bàn Đà Nẵng luôn luôn phức tạp về tình hình tội phạm ma túy và có thể nâng lên mức báo động đỏ. Trong khi đó, việc vận chuyển giữa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng vẫn tồn tại, nên một điểm không ngoài dự kiến khi Đà Nẵng sẽ là điểm chung chuyển nên trước mắt còn rất nhiều việc phải làm”, Đại tá Trần Mưu nói./.