Công an Đà Nẵng thông tin về việc bị can phải nhập viện cấp cứu

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi), trú tổ 43, Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trần Văn Hiền bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng từ ngày 25/3 vì liên quan đến vụ án đã được xử.

Hiện nay, bị can Trần Văn Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường, toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng trả lời báo chí.

Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực tại trại tạm giam Hòa Sơn, Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu trước khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng lúc 0h ngày 4/7 trong trường hợp ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho Hiền, sau hơn 1 giờ mới tỉnh lại.

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, báo cáo từ Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Trần Văn Hiền chẩn đoán đái tháo đường cấp, biến chứng toan aceton thuộc hội chứng aceton ở bệnh nhân đái tháo đường type I.

Cơ sở chẩn đoán bệnh lý của Trần Văn Hiền dựa trên 4 kết quả, đó là: Đường máu quá cao (70,76mg/lít), cao gấp 10 lần người bình thường; Đường nước tiểu quá ngưỡng đào thải của thận; PH máu biến loạn âm; kết quả toan aceton dương tính. Ngoài ra, kiểm tra bên ngoài thân thể không có sang chấn (không có ngoại lực tác động); Kết quả chụp X-Quang cho thấy tim, phổi, bụng không có tổn thương, đầu không chảy máu. Hiện nay bệnh nhân Trần Văn Hiền vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đà Nẵng.

Khi được hỏi có hay không việc tác động từ cán bộ trại tạm giam Hòa Sơn dẫn đến tình trạng của bị can Trần Văn Hiền, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra và làm việc với các cơ sở giam giữ. Theo báo cáo, quá trình giam giữ, tổ chức thực hiện đối với bị can thì thực hiện theo đúng theo quy định.

“Đến nay, qua kiểm tra của lực lượng công an từ các nguồn cũng như từ các cơ sở khoa học của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi thấy bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng như thế là do những nguyên nhân theo chẩn đoán của bệnh viện Đà Nẵng”- Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết./.

Bị can nhập viện ở Đà Nẵng không có tổn thương do sang chấn VOV.VN - Bị can bị tạm giam phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hội đồng chuyên môn kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn...