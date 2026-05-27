Công an Hà Nội bắt đối tượng có hành vi dâm ô

Theo cơ quan công an, tối 17/5/2026, C.V.S bị xác định có hành vi dâm ô với trẻ em tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.V.S về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.