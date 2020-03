Công an Hà Nội khởi tố 4 vụ, 4 bị can lợi dụng dịch bệnh để trục lợi

Theo đó, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận, huyện, xã phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cơ sở thành lập tổ công tác vào từng ngõ, gõ từng nhà và các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng, lập danh sách những người nhập cảnh từ 7/3 đến nay và thực hiện việc giám sát, theo dõi y tế, kịp thời cách ly theo quy định.

Đến nay đã rà soát được 4.399 trường hợp (gồm 1786 người nước ngoài và 2613 người Việt Nam). Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện cách ly đối với trường hợp tiếp xúc F1, F2; tăng cường giám sát không để tình trạng người bị cách ly bỏ trốn khỏi nơi cách ly; xử lý các hành vi vi phạm, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp chống đối theo quy định.



Từ đầu đợt dịch đến nay Công an thành phố Hà Nội đã lập 639 chốt cách ly, với 1366 cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ. Đặc biệt, thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, lực lượng công an đã tuần tra cả ngày đêm để kiểm tra những hành vi chống đối hoặc các cửa hàng kinh doanh vi phạm.

Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, rà soát, giám sát các trường hợp F1, F2, Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong dư luận; kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu. Theo đó, 3 ngày qua Công an các quận huyện đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can có hành vi lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo, trục lợi; bán các trang thiết bị y tế không rõ nguồn góc trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Công an thành phố Hà Nội cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại các điểm, khu vực cách ly. Các chốt cách ly phối hợp với lực lượng chức năng thông báo, tuyên truyền không để người dân đến gửi hoặc đưa đồ cho người thân đang cách ly ở khu tập trung; xử lý các hành vi chống đối hoặc cố ý vi phạm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự tại các khu vực này./.