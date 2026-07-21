Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá các vụ ma túy, thu giữ số lượng lớn

Ngày 21/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an phường Kim Liên đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn tang vật.

Trong quá trình tuần tra trên phố Mai Anh Tuấn, Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra hành chính và xét nghiệm nhanh đối với Trần Xuân Tuấn (SN 1997, trú tỉnh Quảng Ninh), Ngô Sơn Tùng (SN 2002, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội) và B.H.T. (SN 2001, trú tỉnh Thái Nguyên). Kết quả, cả ba đều dương tính với chất ma túy cần sa (THC).

Các đối tượng bị bắt giữ

Làm việc với cơ quan công an, B.H.T. khai nhận đã mua một túi cần sa của Trần Xuân Tuấn với giá 500.000 đồng vào chiều 15/7.

Sau đó, Tuấn liên hệ Ngô Sơn Tùng qua ứng dụng Telegram để nhận hai túi cần sa tại khu vực ngõ 91 Nguyễn Phúc Lai. Sau khi bán một túi cho B.H.T., Tuấn đưa túi còn lại cho Tùng xay nhỏ, chuẩn bị dụng cụ để cả ba cùng sử dụng tại phố Mai Anh Tuấn. Lực lượng chức năng thu giữ 3,9 gam cần sa. Hiện vụ việc đang được Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng theo Công an Hà Nội, trong Tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an phường Kim Liên đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát và đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Qua một tháng cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 46 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 5.5 gam ma túy các loại cùng nhiều tang vật phục vụ điều tra.

Điển hình, trong quá trình tuần tra tại đầu ngõ 74 Trường Chinh, Công an phường Kim Liên phát hiện Đào Minh Dũng (SN 1963, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ tại nơi cất giấu của Dũng hơn 27 gam heroin, ma túy tổng hợp và 148 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng và tang vật Công an phường Kim Liên đã bắt giữ

Tiếp đó, Công an phường Kim Liên phối hợp Công an phường Tương Mai kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, bắt giữ Quách Đình Thư (SN 1979), Nguyễn Minh Đức (SN 1983) và Phạm Trần Hà (SN 1980) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ có tổng khối lượng 61,1 gam ma túy.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Công an phường Kim Liên còn phát hiện vụ việc thu giữ 50,2 gam heroin và 22,5 gam ma túy tổng hợp, là vụ thu giữ số lượng ma túy lớn nhất toàn đợt.

Trước đó, đơn vị cũng đã phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ tang vật liên quan.

Theo Công an Hà Nội, kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an các địa phương trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Công an Hà Nội đề nghị, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng và người dân nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.